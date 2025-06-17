В Астане начинал работу второй саммит "Центральная Азия — Китай" с участием лидеров центральноазиатских государств и председателя КНР Си Цзиньпина, передаёт корреспондент BAQ.KZ

В ходе мероприятия планируется рассмотреть аспекты, направленные на усиление сотрудничества между регионами, расширение политических контактов, углубление торгово-экономических отношений, развитие транспортно-транзитных связей, энергетической сферы, инноваций и устойчивого развития.

В приоритете будет находиться обеспечение безопасности на региональном уровне, а также координация совместных действий по борьбе с транснациональными угрозами. Кроме того, планируется развитие культурно-гуманитарных обменов.

В завершение саммита ожидается подписание Астанинской декларации и Договора о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Эти документы станут подтверждением стремления сторон к дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества, базирующегося на принципах взаимного уважения, доверия и совместной ответственности.

Напомним, первый саммит "Центральная Азия — Китай" состоялся 18-19 мая 2023 года в городе Сиань на северо-западе Китая, в провинции Шэньси. В саммите под председательством председателя КНР Си Цзиньпина приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Саммит стал первой офлайн-встречей всех глав государств с момента образования формата Китай+С5. Подчеркнув свое "эпохальное значение", саммит открыл новый этап развития сотрудничества Китая с государствами Центральной Азии.

По итогам мероприятия Китай пообещал пяти странам Центральной Азии новые кредиты и гранты на общую сумму 3,7 млрд долларов для наращивания их потенциала развития. На двустороннем уровне, Казахстан заявил о подписании 22 документов на сумму более $22 млрд, Кыргызстан заключил проекты на сумму более $1 млрд, Таджикистан подписал 25 документов, а с Узбекистаном достигли договоренностей по 41 документам на сумму более 25 млрд долларов.

В Сианьской декларации, подписанной по итогам саммита, намечены несколько механизмов для закрепления достигнутых результатов, а именно создание совместной Стратегии Нового экономического диалога "Центральная Азия – Китай", регулярное проведение Делового совета Китая-Центральная Азия, Форума индустриально-инвестиционного сотрудничества "Центральная Азия — Китай" и прочее.