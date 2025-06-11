В столице стартовала масштабная экологическая акция по биологической очистке озера Малый Талдыколь, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в акимате города, водоём играет важную роль в формировании благоприятной городской среды: он регулирует уровень грунтовых вод, влияет на микроклимат и служит убежищем для редких видов птиц.

Для очистки используется экологически безопасная технология — специальные биопрепараты, содержащие живые микроорганизмы рода Bacillus. Эти бактерии разлагают органические загрязнители, подавляют вредную микрофлору и восстанавливают природный баланс водоёма.

Очистка проводится с применением двух форм препаратов. Жидкий концентрат с активными бактериями вносят прямо в воду — он быстро запускает процессы самоочищения. Вторая форма — так называемые ЭМ-шары: шарики из глины с питательными веществами и бактериями, которые медленно разрушаются на дне, обеспечивая длительное действие.

Помимо внесения биопрепаратов, ведутся работы по удалению избыточной растительности. Это помогает предотвратить эвтрофикацию — процесс чрезмерного накопления питательных веществ, приводящий к "цветению" воды и гибели рыбы.

Специалисты подчёркивают: все мероприятия проводятся с соблюдением экологических норм, чтобы сохранить биологическое разнообразие озера и не нарушить среду обитания животных и растений.

Состояние водоёма отслеживают в режиме реального времени — берутся пробы воды, проводятся биологические и химические анализы. Это позволяет объективно оценить эффективность очистки и контролировать изменения в экосистеме Малого Талдыколя.