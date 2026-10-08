В Астане началась вакцинация против гриппа: кто может получить прививку

В Астане стартовала вакцинация против гриппа. Для иммунизации населения в столицу поступило 175 555 доз вакцины «Гриппол +». Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны Жанна Пралиева, передает корреспондент BAQ.KZ.



Прививочная кампания началась 2 октября и в первую очередь охватывает жителей, входящих в группы риска. Для вакцинации используется препарат «Гриппол +» российского производства.

По словам Жанны Пралиевой, профилактические прививки предусмотрены для людей с хроническими заболеваниями, школьников, беременных женщин, пожилых граждан и детей раннего возраста. Вакцинации также подлежат лица, находящиеся в учреждениях закрытого типа и организациях, оказывающих специальные социальные услуги.

За неделю в Астане зарегистрировали более 7,6 тысячи случаев ОРВИ

На фоне начала прививочной кампании в столице фиксируют рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, с 1 по 7 октября 2026 года в Астане зарегистрировали 7 649 случаев ОРВИ.

Показатель заболеваемости составил 466,6 случая на 100 тысяч населения. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 1,2 раза.

Вакцинация проводится в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Министерства здравоохранения РК от 26 августа 2026 года № 11, регулирующим профилактические мероприятия в эпидемическом сезоне 2026–2027 годов.

В столице продолжаются профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения сезонных инфекций. Особое внимание уделяется вакцинации жителей, относящихся к группам риска.