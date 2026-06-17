В Астане начали охоту на стихийные свалки с помощью дронов
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В Астане с помощью дронов выявили водителей спецтехники, которые выбрасывали строительный мусор в неположенном месте. Нарушителей оперативно задержали благодаря камерам Центра оперативного управления, оштрафовали и изъяли государственные номера до полной оплаты штрафа.
Как сообщили в прокуратуре столицы, этот случай был выявлен во время рейдовых мероприятий по контролю за благоустройством и санитарным состоянием города. Всего за один день к административной ответственности привлекли более 170 человек. Их наказали за загрязнение общественных мест, нарушение правил благоустройства и организацию стихийных свалок.
В прокуратуре отметили, что профилактические мероприятия проводятся в рамках концепции «Закон и порядок» и экологической программы «Таза Қазақстан». Надзорный орган напомнил, что загрязнение общественных мест, создание несанкционированных свалок и повреждение объектов городской инфраструктуры влекут административную ответственность.
Работа по выявлению подобных нарушений в столице продолжается.
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