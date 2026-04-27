Новый сервис предназначен для школьников и льготных категорий граждан, передает BAQ.kz.

Кто сможет оформить карту

Именные транспортные карты LRT доступны учащимся столичных учебных заведений в возрасте от 7 до 18 лет, а также жителям, относящимся к льготным категориям.

Обязательное условие - регистрация и постоянное проживание в Астане.

Как подать заявку

Оформление полностью переведено в онлайн-формат. Подать заявку можно через официальный сайт transcard.kz.

Пользователям необходимо заполнить анкету, загрузить документы в цифровом формате и выбрать удобное место получения карты - ближайший районный акимат.

После готовности карты заявитель получит уведомление по SMS.

Где получить карту

Для удобства жителей в шести районных акиматах организованы пункты выдачи. Готовые карты будут доставляться туда после изготовления.

Получение осуществляется в том акимате, который был выбран при подаче заявки.

Сколько стоит карта

Стоимость изготовления транспортной карты составляет 1200 тенге.

Что еще нужно знать

Именная транспортная карта предназначена только для проезда на LRT. Она не будет действовать на городских и пригородных автобусных маршрутах.

Для остальных пассажиров транспортные карты и разовые билеты будут доступны на станциях после запуска LRT.

Также планируется внедрение альтернативных способов оплаты, позволяющих проходить через турникеты без обращения в кассы. Подробности об этом сообщат дополнительно.