В Астане создадут экопарк на территории Малого Талдыколя

В Астане начались работы по созданию экопарка на территории Малого Талдыколя. Об этом сообщил аким столицы Женис Касымбек.

По информации городских властей, на первом этапе специалисты проводят очистку отдельных участков водоема, дноуглубительные работы, а также подготовку территории к созданию инженерной инфраструктуры.

Проект экопарка рассматривается как один из крупных объектов благоустройства столицы. До конца текущего года планируется строительство технических сооружений с системой фильтрации воды, запуск скважин для поддержания уровня воды в акватории и создание первых прогулочных маршрутов. Кроме того, осенью намерены приступить к масштабному озеленению территории.

Следующий этап реализации проекта запланирован на 2027 год. В дальнейшем предполагается развитие сети прогулочных и экологических троп, создание зон тихого отдыха и продолжение работ по озеленению.

По словам акима, основная задача проекта — формирование природного пространства для отдыха жителей и гостей города с учетом бережного отношения к окружающей среде.

Ранее заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев сообщал, что общая стоимость проекта экопарка на Талдыколе оценивается в 4,5 млрд тенге.

Система озер Талдыколь на протяжении нескольких лет остается предметом общественных обсуждений. Часть территорий вокруг Малого Талдыколя ранее была передана под застройку, что вызывало критику со стороны экологических активистов и общественных объединений.

Вопрос водоохранных зон также рассматривался в судебном порядке. Общественное объединение SOS Taldykol обращалось в суд с требованием установить водоохранные зоны на ряде участков Малого Талдыколя, однако в удовлетворении иска было отказано.