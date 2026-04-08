Сегодня, 8 апреля, в 10:00 в Астане стартовало пленарное заседание Мажилиса Парламента Республики Казахстан, передает BAQ.kz.

Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект «О психологической деятельности», а во втором чтении – поправки по вопросам совершенствования трудового законодательства. Оба документа инициированы парламентариями.

Также на повестке дня - депутатский проект закона с изменениями и дополнениями в Закон «Об ответственном обращении с животными», проект ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Турции о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство двух стран, а также новый законопроект по вопросам ветеринарии.

Прямую трансляцию заседания можно смотреть на официальном сайте Мажилиса, YouTube-канале и странице в Facebook, а также в эфире республиканских телеканалов