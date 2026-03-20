В Астане началось совместное заседание Палат Парламента
Депутаты рассматривают вопросы, предусмотренные Конституцией Республики Казахстан.
В Астане началось совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан, передает корреспондент BAQ.KZ.
Заседание проходит в здании Парламента и стартовало в 10:00. В нем принимают участие депутаты Сената и Мажилиса, а также члены Правительства.
Ранее председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента.
«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 20 марта 2026 года в 10.00 часов в городе Астане», – говорится в тексте распоряжения.
Совместные заседания Палат Парламента проводятся для рассмотрения вопросов, предусмотренных Конституцией. Ожидается, что в ходе заседания депутаты в первом чтении рассмотрят проект Конституционного закона "О специальном статусе города Алатау". Законопроект уже находится в Парламенте.
Как сообщал министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства 18 марта, документ определяет структуру и полномочия органов местного управления, а также предусматривает меры по защите инвестиций и обеспечению их стабильности.
"Проект закона предусматривает введение специального правового режима для ускоренного экономического развития города Алатау. В частности, речь идет о применении особых налоговых и бюджетных условий, регулировании оборота цифровых активов, развитии беспилотных технологий и внедрении международных стандартов", — добавил Жумангарин.
Также сообщалось, что законопроект планируется внести на рассмотрение Главы государства до конца марта.
