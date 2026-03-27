В Астане началось совместное заседание Палат Парламента
Сегодня 2026, 10:00
86Фото: parlam.kz
В Астане на совместном заседании Палат Парламента рассмотрят проект Конституционного закона «О специальном статусе города Алатау» во втором чтении, передает корреспондент BAQ.KZ.
Совместное заседание Сената и Мажилиса запланировано на 27 марта 2026 года, на 10:00. Соответствующее постановление принято в соответствии с Регламентом Парламента Республики Казахстан.
В повестку дня заседания включен вопрос о рассмотрении проекта Конституционного закона «О специальном статусе города Алатау» во втором чтении.
Ожидается, что в ходе заседания депутаты обсудят ключевые положения законопроекта, направленного на определение особого правового статуса города Алатау.
Самое читаемое
- Жителям Актау снизили тариф на комуслуги после проверки
- Новое ДТП на Аль-Фараби в Алматы произошло с летальным исходом
- В Казахстане раскрыли схему откатов на 2 млрд тенге: задержаны топ-менеджеры
- Кадровые изменения: в ДП Алматы назначен новый замначальника
- Иран назвал условия прекращения войны с США