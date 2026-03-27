В Астане на совместном заседании Палат Парламента рассмотрят проект Конституционного закона «О специальном статусе города Алатау» во втором чтении, передает корреспондент BAQ.KZ.

Совместное заседание Сената и Мажилиса запланировано на 27 марта 2026 года, на 10:00. Соответствующее постановление принято в соответствии с Регламентом Парламента Республики Казахстан.

Ожидается, что в ходе заседания депутаты обсудят ключевые положения законопроекта, направленного на определение особого правового статуса города Алатау.