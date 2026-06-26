В Астане началось совместное заседание палат Парламента Казахстана

В столице началось совместное заседание Мажилиса и Сената Парламента Республики Казахстан.

Ранее председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания депутатов двух палат.

В повестку дня включён один из ключевых вопросов – рассмотрение и утверждение отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2025 год.