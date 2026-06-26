В Астане началось совместное заседание палат Парламента Казахстана
Сегодня 2026, 10:04
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Сегодня 2026, 10:04Сегодня 2026, 10:04
192Фото: BAQ.kz
В столице началось совместное заседание Мажилиса и Сената Парламента Республики Казахстан.
Ранее председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания депутатов двух палат.
В повестку дня включён один из ключевых вопросов – рассмотрение и утверждение отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2025 год.