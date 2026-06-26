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В Астане началось совместное заседание палат Парламента Казахстана

Сегодня 2026, 10:04
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BAQ.kz Сегодня 2026, 10:04
Сегодня 2026, 10:04
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Фото: BAQ.kz

В столице началось совместное заседание Мажилиса и Сената Парламента Республики Казахстан.

Ранее председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания депутатов двух палат.

В повестку дня включён один из ключевых вопросов – рассмотрение и утверждение отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2025 год.

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