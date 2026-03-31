В Астане началось заседание Правительства
Сегодня 2026, 09:52
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: BAIGENEWS.kz
В Астане в 10:00 началось очередное заседание Правительства Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
Основной темой повестки станет развитие инноваций. Ожидается, что в ходе заседания будут рассмотрены ключевые направления государственной политики в этой сфере, а также меры по поддержке технологического развития и научного потенциала страны.
По итогам заседания запланирована пресс-конференция с участием министра науки и высшего образования Саясат Нурбек, где будут озвучены основные решения и дальнейшие шаги.
Заседание проходит в Доме правительства.
Самое читаемое
- Дело семьи Жанабыловых: блогер Justking заявил о схожести курсов с подсудимыми
- Пропавших работников нашли в Павлодарской области
- Какая погода ожидается в Казахстане 31 марта
- В Казахстане насчитали более 2 млн самозанятых. 168 тысяч из них – без нормального дохода
- Новые военные городки строят в Алматы и Туркестане