В Астане началось заседание Правительства

Сегодня 2026, 09:52
BAIGENEWS.kz Сегодня 2026, 09:52
Сегодня 2026, 09:52
Фото: BAIGENEWS.kz

В Астане в 10:00 началось очередное заседание Правительства Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Основной темой повестки станет развитие инноваций. Ожидается, что в ходе заседания будут рассмотрены ключевые направления государственной политики в этой сфере, а также меры по поддержке технологического развития и научного потенциала страны.

По итогам заседания запланирована пресс-конференция с участием министра науки и высшего образования Саясат Нурбек, где будут озвучены основные решения и дальнейшие шаги.

Заседание проходит в Доме правительства.

