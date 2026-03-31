В Астане в 10:00 началось очередное заседание Правительства Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Основной темой повестки станет развитие инноваций. Ожидается, что в ходе заседания будут рассмотрены ключевые направления государственной политики в этой сфере, а также меры по поддержке технологического развития и научного потенциала страны.

По итогам заседания запланирована пресс-конференция с участием министра науки и высшего образования Саясат Нурбек, где будут озвучены основные решения и дальнейшие шаги.

Заседание проходит в Доме правительства.