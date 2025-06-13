В Астане начал работу X Республиканский форум отцов "Әке. Отбасы. Қоғам", организованный при поддержке Министерства культуры и информации РК. Участниками мероприятия стали более 200 человек — это представители всех регионов, руководители Союза отцов, общественные деятели, эксперты в области семейной политики и образования, передаёт BAQ.KZ.

С приветственным словом выступил вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Айбек Сыдыков. Он отметил, что форум стал значимой площадкой для продвижения ценностей ответственного родительства и укрепления роли отца в обществе.

"Развитие института отцовства уже даёт свои плоды. Согласно результатам социологических опросов, сегодня отношения между отцами и детьми стали значительно более доверительными, чем прежде. Учитывая актуальность темы осознанного родительства, Министерство запустило проект “Академия родителей”, в рамках которого проводятся онлайн-курсы, обучающие занятия и разъяснительные встречи для родителей по самым различным вопросам", — отметил Айбек Сыдыков.

По его словам, с 2020 года в Казахстане ежегодно проводятся форумы отцов на республиканском, областном и городском уровнях, а седьмой форум стал историческим — именно тогда по инициативе участников День отцов был официально утверждён в календаре.

"С целью укрепления института семьи и повышения её статуса ежегодно проводится национальный конкурс “Мерейлі отбасы”, в котором за последние десять лет приняли участие более 20 тысяч семей со всех регионов страны. Кроме того, по всей стране функционируют свыше 100 центров поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", — добавил вице-министр.

Он сообщил, что в рамках Дня отцов по всей стране проходят спортивные турниры, культурные мероприятия, тематические тренинги и просветительские акции. Особое внимание уделяется проектам поддержки отцов, воспитывающих детей самостоятельно, а также программам взаимодействия между отцами и детьми.

Министерство готово поддерживать любые инициативы, направленные на укрепление института семьи и повышение роли отца в воспитании будущих поколений.