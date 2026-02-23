В Астане стартует набор кассиров для LRT
В рамках подготовки к запуску легкорельсового транспорта (LRT) в Астане объявлен набор сотрудников на должность кассира, передает BAQ.KZ.
Кандидаты должны иметь высшее или среднее специальное образование в области бухгалтерии, финансов, экономики или гуманитарных направлений, а также стаж работы по специальности не менее двух лет. Требуются навыки работы в «1С: Бухгалтерия», умение составлять отчётность и знание государственного и русского языков; знание английского языка будет преимуществом.
В обязанности кассира будет входить разъяснение правил пользования LRT, тарифов и льгот, продажа и пополнение транспортных карт, а также ведение кассовой отчётности.
Соискателям предлагают официальное трудоустройство по Трудовому кодексу Республики Казахстан и сменный график работы.
