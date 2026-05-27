В Астане начался прием документов в 1-й класс
Система онлайн-приёма работает в штатном режиме.
Сегодня 2026, 15:17
138Фото: Сгенерировано ИИ
27 мая стартовал приём документов для поступления в 1-й класс во всех организациях образования Астаны.
Как передает официальный сайт акимата города, приём осуществляется как в офлайн, так и в онлайн-формате. Система онлайн-приёма работает в штатном режиме.
Вместе с тем сообщаем, что в связи с отдельными техническими сбоями на платформе проводятся необходимые работы.
Для поступления в 1-й класс нужно предоставить следующие документы:
• заявление от родителя или законного представителя;
• медицинскую справку по форме № 065/у;
• паспорт здоровья ребёнка по форме № 052-2/у;
• 2 фотографии размером 3×4 см.
Приём документов завершится 31 августа.
