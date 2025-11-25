В Астане начнут строительство мусоросжигательного завода
Строительство мусоросжигательного завода планируется в Астане, сообщил аким города Женис Касымбек на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.
"В целях увеличения доли переработки и утилизации коммунальных отходов планируется строительство мусоросжигательного завода с участием китайского инвестора Shen-zheng Energy Environment для выработки электроэнергии", - сказал Касымбек.
По его словам, строительно-монтажные работы начнутся в первом квартале следующего года.
Ключевые показатели проекта предусматривают переработку 1 500 тонн коммунальных отходов в сутки с последующей выработкой электроэнергии мощностью 50 МВт. Общий объём инвестиций составит 180 млн долларов США, а продолжительность строительства объекта — 36 месяцев.
