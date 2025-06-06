В Астане наградили героев животноводства
Труд простых тружеников признан на высшем уровне.
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В Астане прошла торжественная церемония, посвящённая лучшим представителям животноводческой отрасли Казахстана, передает BAQ.KZ.
59 специалистов, чья работа сыграла ключевую роль в развитии сельского хозяйства страны, были удостоены государственных и ведомственных наград.
Событие стало центральным мероприятием в череде мероприятий, приуроченных к Году рабочих профессий, объявленному Президентом. В церемонии приняли участие вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, а также руководители хозяйств, зоотехники, скотники, птицеводы и представители аграрных ассоциаций со всей страны.
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров подчеркнул в своей речи, что профессия животновода - это не просто работа, а настоящее служение Родине, требующее преданности, стойкости и любви к своему делу:
"Ваш ежедневный труд обеспечивает страну продовольствием, развивает село и вдохновляет молодое поколение. Это труд, заслуживающий не только уважения, но и высокой оценки на государственном уровне", - сказал министр.
Особое внимание на церемонии было уделено тем, кто внедряет инновации в отрасли, улучшает племенную работу и отвечает за устойчивое использование пастбищ. Среди награждённых - как представители крупных агрохолдингов, так и семейных ферм, чей ежедневный труд способствует продовольственной безопасности Казахстана.
Среди вручённых наград:
– 17 человек получили Почётные грамоты от имени Премьер-Министра РК,
– 12 тружеников были удостоены государственной награды "Еңбек ардагері",
– 16 отмечены знаком отличия "Ауыл шаруашылығы саласының үздігі",
– 14 получили Почётные грамоты и благодарственные письма Министерства сельского хозяйства РК.
Одним из самых трогательных моментов церемонии стало выступление Сабыржана Буркутбаева — старшего табунщика из "Евразия инвест LTD", посвятившего животноводству более 35 лет. Он получил грамоту "Құрмет" за преданность профессии и вклад в развитие отрасли.
"Эта награда - не только моя. Это признание для всех тех, кто в любую погоду выходит в степь, кто живёт своим делом и гордится им. Мы чувствуем, что нас слышат и уважают", - сказал он со сцены.
В завершение вечера участников ожидала праздничная концертная программа, которая стала тёплым завершением важного события.
В целом, по данным Министерства сельского хозяйства, в этом году награды получат свыше 200 работников животноводства по всей стране, что говорит о растущем внимании государства к людям труда и стратегической важности агропромышленного комплекса для Казахстана.
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