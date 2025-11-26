В столице состоялась торжественная церемония вручения Государственной молодежной премии "Дарын", передает BAQ.KZ. В этом году традиционно отметили 20 молодых казахстанцев, добившихся значимых результатов в науке, культуре, спорте, медиа и общественной деятельности. Лауреаты — победители международных конкурсов, спортсмены, ученые и представители креативных индустрий, чьи проекты признаны инновационными и социально значимыми.

Министр культуры и информации Аида Балаева, выступая на церемонии, подчеркнула, что государственная поддержка молодежи расширяется. По её словам, благодаря инициативам Президента увеличены образовательные гранты, созданы новые программы для молодых ученых, а также запущены проекты, укрепляющие позиции молодых специалистов в креативной экономике, предпринимательстве и цифровой сфере. Она также отметила активное участие молодежи в президентских инициативах "Закон и порядок" и "Таза Қазақстан".

В числе лауреатов 2025 года — певица Енлик Курарбек (Yenlik), победитель "Славянского базара–2024" Ерназар Жубан и нападающий ФК "Кайрат" Дастан Сатпаев. Победителей определяла конкурсная комиссия по 10 номинациям, включая науку, журналистику, общественную деятельность, спорт, театр и кино, литературу и другие направления.

Премия "Дарын" вручается более 30 лет и является одним из главных государственных инструментов поддержки талантливой молодежи. За это время её лауреатами стали свыше 360 человек, среди которых — Димаш Кудайберген, Денис Тен, Илья Ильин, Бахтияр Артаев, Нурлан Онербаев и другие известные личности страны.