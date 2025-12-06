Во Дворце Независимости подвели итоги работы детско-юношеского военно-патриотического движения "Жас сарбаз" за 2025 год и обсудили задачи на следующий период, передаёт BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие советник министра обороны Айгуль Тулембаева, начальник департамента воспитательно-идеологической работы полковник юстиции Тлеухан Басхожаев, председатели республиканского и региональных филиалов движения, а также офицеры-воспитатели Вооруженных сил.

Полковник Басхожаев отметил важность работы наставников и филиалов движения: ""Жас сарбаз" стал платформой для формирования у молодежи дисциплины, ответственности и уважения к базовым ценностям государства. Здесь подростки получают навыки, которые помогают им развиваться, становиться уверенными и готовыми принимать решения".

На сегодняшний день филиалы движения действуют в 17 областях и трех городах республиканского значения. В целом по стране функционируют более 8 600 военно-патриотических организаций, объединяющих свыше 286 тысяч детей и подростков, которые занимаются в клубах, классах "Жас сарбаз" и кружках Smart sarbaz.

Советник министра обороны Айгуль Тулембаева подчеркнула, что дополнительный импульс движению придало принятие 16 июля 2025 года Закона о военно-патриотическом воспитании. Для дальнейшего совершенствования работы создан республиканский координационный совет по военно-патриотическому воспитанию молодежи под руководством министра обороны.

По итогам года лучшие наставники движения были отмечены наградами. От имени министра обороны часы получили председатели филиалов "Жас сарбаз" Восточно-Казахстанской области Даурен Шоматов, Туркестанской области Аружан Шекербек и куратор направления Smart sarbaz Олжас Самархан.