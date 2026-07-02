В Астане наградили победителей конкурса "Таза Қазақстан – Таза Астана"
Определены победители конкурса среди журналистов и блогеров.
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Сегодня, в преддверии Дня столицы и в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан", состоялось подведение итогов конкурса "Таза Қазақстан – Таза Астана", организованного ТОО "Астана Тазалық" для журналистов и блогеров.
В рамках мероприятия прошла торжественная церемония награждения победителей.
Основная цель конкурса – привлечь внимание общественности к вопросам экологической культуры, популяризировать труд работников коммунальной сферы, которые ежедневно обеспечивают чистоту и порядок в столице, а также всесторонне освещать санитарное состояние города Астаны, его пригородных территорий и населённых пунктов.
"Конкурс, продолжавшийся два месяца, вызвал большой интерес среди представителей средств массовой информации. На рассмотрение жюри было представлено 142 авторские работы, включая телевизионные сюжеты, публикации в республиканских и региональных печатных и интернет-изданиях, а также материалы, размещённые в социальных сетях", – сообщила пресс-секретарь ТОО "Астана Тазалық" Кымбат Бахыткелди.
По сравнению с прошлым годом количество участников конкурса значительно увеличилось. Это свидетельствует о стабильном росте интереса к вопросам экологии, охраны окружающей среды и освещения труда работников коммунальной сферы.
Участников мероприятия поздравил генеральный директор ТОО "Астана Тазалық" Альберт Есалиев. Он отметил, что республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан", инициированная Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, стала важной общественной инициативой, направленной на формирование экологической культуры, развитие ответственного отношения к окружающей среде и укрепление гражданской ответственности.
"Совсем недавно вступившая в силу новая Конституция определила новый этап справедливого и устойчивого развития нашей страны, вновь закрепив особый статус столицы как политического, административного и общественного центра Казахстана. В этот важный период значение акции "Таза Қазақстан", инициированной Президентом Касым-Жомартом Токаевым, становится ещё более актуальным. Глава государства неоднократно подчёркивал, что чистота начинается с каждого человека. Чистота –это не только санитарное состояние городов, но и показатель культуры, ответственности и уважения к своему дому, своему городу и своей стране. Сегодня особенно важно формировать в обществе экологическое сознание. В этом направлении средства массовой информации играют особую роль", – сказал Альберт Есалиев.
Конкурсные работы оценивались по следующим критериям:
- актуальность темы и её общественная значимость;
- глубина раскрытия темы и достоверность представленной информации;
- качество подачи материала, стиль изложения и логичность структуры;
- авторский подход и творческая индивидуальность.
В состав жюри вошли опытные и авторитетные представители сферы средств массовой информации. По итогам оценки были определены лучшие работы, наиболее полно и профессионально раскрывшие темы экологической культуры, чистоты города и значимости труда работников коммунальных служб.
В числе победителей конкурса –журналисты АО "Qazcontent".
Номинация "Лучший телевизионный материал"
1 место — Назгуль Пахман, телеканал "Хабар"
2 место — Арнат Байсейтов, телеканал "Атамекен"
3 место — Ильяс Рамазанов, телеканал "Jibek Joly"
Номинация "Лучшая публикация в социальных сетях"
1 место — Аида Батухан, BAQ.kz
2 место — Томирис Казбекова, DE Media
3 место — Сапаргали Канат, QRNews.kz
Номинация "Лучшая статья в печатном издании"
1 место — Баян Суюова, газета "Егемен Қазақстан"
2 место — Юлия Мендецкая, газета "Вечерняя Астана"
3 место — Асель Тимирова, газета "Казахстанская правда"
Номинация "Лучшая публикация в интернет-издании"
1 место — Нурдаулет Какиш, портал Elordainfo.kz
2 место — Айым Садуакасова, портал BAQ.kz
3 место — Айнур Тымакбаева, портал Kazinform.kz
Победители и призёры конкурса были награждены дипломами и памятными подарками.
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