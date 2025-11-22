В Астане состоялась церемония награждения победителей Международного молодежного проекта "100 идей для СНГ". Лучшими были признаны 12 проектов из 50 представленных работ, передаёт BAQ.KZ.

В конкурсе участвовали молодые авторы из 8 стран содружества, представившие идеи в пяти номинациях: "IT-сфера", "Медицина и здравоохранение", "Образование", "Рациональное природопользование" и "Социальная сфера".

Проект направлен на поддержку молодых инноваторов и развитие межгосударственного сотрудничества в сфере науки, технологий и социальных инициатив. Победители получили сертификаты, поддержку для дальнейшей реализации проектов и возможность представить свои идеи на международных площадках СНГ.