В Астане накрыли незаконный карьер: изъяты грузовики и экскаватор
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В Астане полицейские пресекли незаконную добычу и вывоз грунта. Во время рейда в районе ипподрома были задержаны участники работ, а вся использовавшаяся техника отправлена на специализированную стоянку, передает BAQ.KZ.
Сообщение о незаконном недропользовании поступило на канал 102. По данным полиции, работы велись в районе Нура, недалеко от улицы Каркаралы.
На месте обнаружили грузовики и экскаватор
Прибывшие сотрудники полиции застали на месте людей, которые с помощью спецтехники загружали и вывозили грунт.
В ходе проверки были выявлены три грузовых автомобиля Shacman, за рулем которых находились мужчины 22, 26 и 39 лет. Также полицейские обнаружили гусеничный экскаватор без государственных регистрационных номеров под управлением 30-летнего водителя и автомобиль Chery Tiggo, которым управлял 35-летний мужчина.
Все транспортные средства, использовавшиеся при незаконной добыче грунта, помещены на коммунальную специализированную стоянку.
Чем опасна незаконная добыча грунта
В полиции напомнили, что самовольная разработка земель наносит серьезный ущерб окружающей среде. После вывоза грунта остаются глубокие котлованы, которые со временем заполняются водой, что приводит к изменению природного ландшафта, нарушению состояния земель и ухудшению экологической обстановки.
Правоохранители подчеркнули, что по каждому факту незаконной добычи грунта проводятся проверки, а виновные привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
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