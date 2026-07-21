В Астане полицейские пресекли незаконную добычу и вывоз грунта. Во время рейда в районе ипподрома были задержаны участники работ, а вся использовавшаяся техника отправлена на специализированную стоянку, передает BAQ.KZ.

Сообщение о незаконном недропользовании поступило на канал 102. По данным полиции, работы велись в районе Нура, недалеко от улицы Каркаралы.

На месте обнаружили грузовики и экскаватор

Прибывшие сотрудники полиции застали на месте людей, которые с помощью спецтехники загружали и вывозили грунт.

В ходе проверки были выявлены три грузовых автомобиля Shacman, за рулем которых находились мужчины 22, 26 и 39 лет. Также полицейские обнаружили гусеничный экскаватор без государственных регистрационных номеров под управлением 30-летнего водителя и автомобиль Chery Tiggo, которым управлял 35-летний мужчина.

Все транспортные средства, использовавшиеся при незаконной добыче грунта, помещены на коммунальную специализированную стоянку.

Чем опасна незаконная добыча грунта

В полиции напомнили, что самовольная разработка земель наносит серьезный ущерб окружающей среде. После вывоза грунта остаются глубокие котлованы, которые со временем заполняются водой, что приводит к изменению природного ландшафта, нарушению состояния земель и ухудшению экологической обстановки.

Правоохранители подчеркнули, что по каждому факту незаконной добычи грунта проводятся проверки, а виновные привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.