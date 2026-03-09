В Астане сотрудники полиции нашли 16-летнюю девушку и 18-летнего парня, которые ранее числились пропавшими. Об этом сообщили в департаменте полиции города, передает BAQ.KZ.

По данным правоохранителей, молодые люди ушли из дома по предварительной договоренности и находились в одном из частных домов.

«В настоящее время молодые люди живы и невредимы. Несовершеннолетняя девушка передана законным представителям. В отношении ее родителей составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю за несовершеннолетней», — сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось о розыске 16-летней Ангелины Моревой. Девушка пропала 3 марта после того, как вышла из колледжа в районе Сарыарка. С этого момента ее местонахождение оставалось неизвестным.