В Астане нашли пропавшую 16-летнюю девушку
Ее местонахождение оставалось неизвестным с 3 марта.
Сегодня 2026, 07:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 07:41Сегодня 2026, 07:41
234Фото: Lider.kz
В Астане сотрудники полиции нашли 16-летнюю девушку и 18-летнего парня, которые ранее числились пропавшими. Об этом сообщили в департаменте полиции города, передает BAQ.KZ.
По данным правоохранителей, молодые люди ушли из дома по предварительной договоренности и находились в одном из частных домов.
«В настоящее время молодые люди живы и невредимы. Несовершеннолетняя девушка передана законным представителям. В отношении ее родителей составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю за несовершеннолетней», — сообщили в полиции.
Напомним, ранее сообщалось о розыске 16-летней Ангелины Моревой. Девушка пропала 3 марта после того, как вышла из колледжа в районе Сарыарка. С этого момента ее местонахождение оставалось неизвестным.
Самое читаемое
- Иранский дрон нанес удар по элитному небоскребу в Дубае
- Власти Ирана разработали операцию "Безумец" против США и Израиля
- Иран нанес удары по американской вертолетной базе в Кувейте
- Суд США не позволил администрации Трампа лишить защиты 350 тысяч гаитян
- В одной из больниц Алматинской области впервые провели операции по стентированию