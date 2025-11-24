22 ноября в Департамент полиции поступило сообщение о пропаже 10-летней девочки, которая после празднования дня рождения отделилась от группы и ушла в неизвестном направлении, передает BAQ.KZ cо ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

Более тысячи жителей Астаны подключились к поискам.

Были организованы масштабные поисковые мероприятия с участием волонтёров, сотрудников Национальной гвардии и всего личного состава столичной полиции. Из-за холодной погоды привлекли дополнительные силы и ресурсы для оперативного обследования возможных маршрутов ребёнка.

Девочка была обнаружена благодаря сигналу контролёра городского пассажирского транспорта и возвращена родителям.