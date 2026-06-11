В Астане назвали самые частые причины возгорания авто
Об основных причинах пожаров на транспорте и мерах профилактики рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям столицы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Более 80% случаев возгорания автомобилей начинаются в моторном отсеке.
По словам Габита Бабаева, в 81% случаев очаг возгорания находится в моторном отсеке автомобиля.
"Именно здесь сосредоточено большое количество электрических проводов, технических узлов и горючих материалов, что способствует быстрому распространению огня. При возникновении короткого замыкания или перегрева элементов электросистемы возгорание в моторном отсеке развивается очень быстро. Водители нередко замечают дым уже тогда, когда пламя начинает активно распространяться по автомобилю", – отметил спикер.
Он также сообщил, что наибольшее количество пожаров – 71% от общего числа – приходится на легковые автомобили. Чаще всего возгорания происходят в транспортных средствах 2008-2013 годов выпуска.
"Такие автомобили широко используются жителями города благодаря своей доступности на вторичном рынке. Вместе с тем возраст техники и естественный износ деталей увеличивают вероятность возникновения технических неисправностей, в том числе связанных с электрооборудованием", – пояснил Бабаев.
Основной причиной пожаров в автотранспортных средствах остаётся короткое замыкание электрической проводки. К наиболее распространённым факторам специалисты относят износ проводки, технические неисправности транспортных средств, перегрузку электрической сети, использование некачественных комплектующих и неправильную установку дополнительного оборудования.
В ДЧС отметили, что самостоятельный монтаж сигнализаций, осветительных приборов и других устройств может привести к перегреву проводов и возгоранию.
Кроме того, современные автомобили горят быстрее моделей прошлых поколений из-за широкого применения полимерных и композитных материалов, которые способствуют быстрому распространению огня и выделению большого количества тепла.
Для предупреждения подобных происшествий сотрудники ДЧС Астаны совместно с полицией с начала года провели 17 профилактических рейдов и разъяснительных мероприятий.
Автовладельцам рекомендуется своевременно проходить технический осмотр, контролировать состояние электрооборудования, иметь в автомобиле исправный огнетушитель и доверять установку дополнительного оборудования только квалифицированным специалистам.
В Департаменте подчеркнули, что соблюдение этих мер позволит снизить риск возникновения пожаров и сохранить жизнь, здоровье и имущество граждан.
Самое читаемое
- Масштабная ярмарка отечественных продуктов развернется в Астане
- Опасную электробытовую технику сняли с продажи в Семее
- Асаубаева заявила о сокращении зарплаты и попросила помощи у Токаева
- Теплосети Петропавловска с износом 70% забрало государство: что будет с тарифами?
- В Таразе расследуют смерть несовершеннолетней девочки