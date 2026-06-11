В Астане назвали самые частые причины возгорания авто

Более 80% случаев возгорания автомобилей начинаются в моторном отсеке.

По словам Габита Бабаева, в 81% случаев очаг возгорания находится в моторном отсеке автомобиля.

"Именно здесь сосредоточено большое количество электрических проводов, технических узлов и горючих материалов, что способствует быстрому распространению огня. При возникновении короткого замыкания или перегрева элементов электросистемы возгорание в моторном отсеке развивается очень быстро. Водители нередко замечают дым уже тогда, когда пламя начинает активно распространяться по автомобилю", – отметил спикер.

Он также сообщил, что наибольшее количество пожаров – 71% от общего числа – приходится на легковые автомобили. Чаще всего возгорания происходят в транспортных средствах 2008-2013 годов выпуска.

"Такие автомобили широко используются жителями города благодаря своей доступности на вторичном рынке. Вместе с тем возраст техники и естественный износ деталей увеличивают вероятность возникновения технических неисправностей, в том числе связанных с электрооборудованием", – пояснил Бабаев.

Основной причиной пожаров в автотранспортных средствах остаётся короткое замыкание электрической проводки. К наиболее распространённым факторам специалисты относят износ проводки, технические неисправности транспортных средств, перегрузку электрической сети, использование некачественных комплектующих и неправильную установку дополнительного оборудования.

В ДЧС отметили, что самостоятельный монтаж сигнализаций, осветительных приборов и других устройств может привести к перегреву проводов и возгоранию.

Кроме того, современные автомобили горят быстрее моделей прошлых поколений из-за широкого применения полимерных и композитных материалов, которые способствуют быстрому распространению огня и выделению большого количества тепла.

Для предупреждения подобных происшествий сотрудники ДЧС Астаны совместно с полицией с начала года провели 17 профилактических рейдов и разъяснительных мероприятий.

Автовладельцам рекомендуется своевременно проходить технический осмотр, контролировать состояние электрооборудования, иметь в автомобиле исправный огнетушитель и доверять установку дополнительного оборудования только квалифицированным специалистам.

В Департаменте подчеркнули, что соблюдение этих мер позволит снизить риск возникновения пожаров и сохранить жизнь, здоровье и имущество граждан.