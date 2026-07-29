В Астане назвали вузы, получившие образовательные гранты акима

В Астане распределены 303 образовательных гранта акима на 2026–2030 годы по высшим учебным заведениям и образовательным программам, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Согласно постановлению акимата города от 25 мая 2026 года, гранты предусмотрены в рамках государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием.

Прием документов для участия в конкурсе пройдет с 5 по 10 августа 2026 года. Абитуриентам необходимо подать заявление в приемную комиссию соответствующего вуза.

Гранты распределены между несколькими университетами столицы и Казахстана. В их числе Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Евразийский гуманитарный институт имени А. Кусаинова, Международный университет Астана, Казахский национальный педагогический университет имени Абая и Esil University.

Обучение будет осуществляться по направлениям дошкольного и начального образования, подготовки учителей математики, физики, информатики, русского языка и литературы, информационных технологий, транспортных услуг, а также по программам подготовки специальных педагогов – дефектологов, логопедов, тифлопедагогов и сурдопедагогов.