В Астане незаконную застройку будут искать с помощью ИИ и спутников
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В Астане прокуратура намерена использовать искусственный интеллект и спутниковый мониторинг для выявления незаконных строительных объектов. Вопрос обсудили на заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбе с преступностью с участием акима столицы Жениса Касымбека. Как отметили в прокуратуре, застройщики продолжают привлекать деньги граждан в обход установленных требований.
Для этого используются договоры бронирования, цессии, предварительной купли-продажи, инвестиционные соглашения и другие схемы. Новая система мониторинга должна помочь оперативно выявлять незаконные объекты и заранее определять возможные риски. Полученные данные планируют использовать при проверках строительных компаний. По итогам мониторинга в отношении недобросовестных застройщиков могут приниматься меры вплоть до возбуждения уголовных дел.
Кроме того, в Астане предлагают ужесточить законодательство и ввести отдельную уголовную ответственность за начало строительства без необходимых разрешительных документов.
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