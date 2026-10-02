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В Астане незаконную застройку будут искать с помощью ИИ и спутников

2 Октября 2026, 07:06
АВТОР
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baq.kz 2 Октября 2026, 07:06
2 Октября 2026, 07:06
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Фото: baq.kz

В Астане прокуратура намерена использовать искусственный интеллект и спутниковый мониторинг для выявления незаконных строительных объектов. Вопрос обсудили на заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбе с преступностью с участием акима столицы Жениса Касымбека. Как отметили в прокуратуре, застройщики продолжают привлекать деньги граждан в обход установленных требований.

Для этого используются договоры бронирования, цессии, предварительной купли-продажи, инвестиционные соглашения и другие схемы.  Новая система мониторинга должна помочь оперативно выявлять незаконные объекты и заранее определять возможные риски. Полученные данные планируют использовать при проверках строительных компаний.  По итогам мониторинга в отношении недобросовестных застройщиков могут приниматься меры вплоть до возбуждения уголовных дел.  

Кроме того, в Астане предлагают ужесточить законодательство и ввести отдельную уголовную ответственность за начало строительства без необходимых разрешительных документов.

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