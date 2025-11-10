В столице объявлен "снежный десант": свыше тысячи машин убирают город ночью
Коммунальные службы Астаны продолжают работать в усиленном режиме, передает BAQ.KZ. В ночь на 10 ноября в столице в уборке снега были задействованы более 1100 единиц спецтехники и свыше 400 дорожных рабочих, сообщает официальный сайт акимата.
За минувшие сутки, 9 ноября, коммунальщики вывезли более 20 тысяч кубометров снега — это 1633 рейса большегрузов. С начала зимнего сезона с улиц города уже убрано свыше 110 тысяч кубометров снега, что эквивалентно почти 9 тысячам грузовиков.
В первую очередь очищаются основные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого техника и рабочие переходят к уборке дворов, площадей, тротуаров и остановок. Акимат Астаны призывает горожан соблюдать меры безопасности, быть внимательными на дорогах и воздержаться от дальних поездок при ухудшении погодных условий.
