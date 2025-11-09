В Астане ночью задействуют более 1200 единиц спецтехники для уборки снега
Столица продолжает круглосуточную очистку улиц от снега и наледи.
В Астане продолжаются круглосуточные снегоуборочные работы. В ночь на 9 ноября в уборке будут задействованы свыше 800 дорожных рабочих и 1220 единиц спецтехники, передает BAQ.KZ. со ссылкой на пресс-службу акимата города.
За день с городских улиц вывезено более 17 тысяч кубометров снега, что составляет 1349 грузовиков. С начала зимнего сезона уже вывезено 67 тысяч кубометров снега, или 5404 грузовика.
Сначала очищаются основные магистрали и маршруты общественного транспорта, затем — улицы с меньшей интенсивностью движения, дворы, площади, тротуары и остановки.
Акимат Астаны призывает жителей соблюдать правила безопасности, быть внимательными на дорогах и тротуарах и по возможности воздержаться от дальних поездок при плохой погоде.
