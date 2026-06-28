В Астане обрушился потолок в столовой старого вокзала: в КТЖ сделали заявление

Ранним утром 28 июня в здании старого железнодорожного вокзала Астаны произошло обрушение потолка в столовой. Кадры с места происшествия появились в социальных сетях.

По словам очевидцев, в момент инцидента в помещении находились около восьми-девяти человек. Большинство посетителей успели покинуть столовую. Одна женщина получила ушиб и незначительную травму.

Как сообщили в пресс-службе АО «НК «ҚТЖ», происшествие произошло примерно в 05:35 в пункте общественного питания ТОО «Етас», расположенном на территории вокзального комплекса.

«В медицинский пункт вокзала Астана обратились двое посетителей пункта общественного питания. Им была оказана первая медицинская помощь. От вызова бригады скорой медицинской помощи посетители отказались. По факту происшествия дежурный помощник начальника вокзала составил соответствующий акт», — сообщили в компании.

В КТЖ пояснили, что помещение столовой находится в части здания старого вокзала, которая с 2002 года принадлежит на праве частной собственности ТОО «Ертас». Общая площадь объекта, находящегося в частной собственности, составляет 2371 квадратный метр.

В компании также подчеркнули, что данное помещение не задействовано в технологическом процессе КТЖ. По этой причине национальный перевозчик не имеет полномочий распоряжаться этим объектом и не несет ответственности за его эксплуатацию и содержание.