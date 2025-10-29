В Астане состоялась международная конференция "Цифровая эпоха и новые вызовы", приуроченная к 85-летию Технического колледжа при акимате города. Мероприятие прошло в рамках Года рабочих профессий, объявленного Президентом Казахстана, и объединило представителей министерств, колледжей, бизнеса и зарубежных партнеров, передает BAQ.KZ

Цель конференции - обмен опытом в сфере подготовки квалифицированных кадров, обсуждение лучших отечественных и международных практик, а также внедрение цифровых и инновационных решений в систему профессионального образования.

В кулуарах конференции исполнительный секретарь Астанинского городского филиала партии "AMANAT" Болысбек Мухаммед подчеркнул значимость этого события, отметив, что юбилей Технического колледжа символично совпал с Годом рабочих профессий.

"Совпадение этих дат не случайность. Год рабочих профессий и 85-летие колледжа подчеркивают, насколько важно сегодня уделять внимание подготовке специалистов технического направления. Это учебное заведение имеет почти вековую историю, и мы видим, что за эти годы оно выпустило множество профессионалов, внесших большой вклад в развитие города и страны", — сказал Болысбек Мухаммед.

Он отметил, что партия "AMANAT" активно занимается вопросами развития технического и профессионального образования, в том числе повышением статуса колледжей и улучшением условий для студентов.

"После того как Президент объявил этот год Годом рабочих профессий, мы создали рабочую группу, объехали все технические колледжи Астаны, изучили ситуацию изнутри. Увидели и сильные стороны, и проблемные моменты. Эти вопросы мы поднимали на республиканском уровне, в том числе с участием Министерства образования. И будем продолжать эту работу, чтобы реально повысить престиж рабочих профессий", — отметил спикер.

По словам Мухаммеда, подобные конференции становятся важной площадкой для обсуждения системных вопросов профессионального образования:

"Важно, чтобы такие встречи были не формальностью, а диалогом. Ведь речь идет не только о технических колледжах, но и о всей системе средних специальных учебных заведений. В Астане сегодня 35 колледжей, и многие нуждаются в поддержке, модернизации и внедрении цифровых технологий. Мы должны создавать условия, чтобы эти учебные заведения готовили специалистов, востребованных современной экономикой", — добавил он.

В рамках конференции участники обсудили развитие дуального обучения, партнерство между бизнесом и учебными заведениями, внедрение искусственного интеллекта в образовательный процесс и обмен опытом с зарубежными специалистами.