В Астане прошёл круглый стол, посвящённый социальным гарантиям военнослужащих, повышению престижа воинской службы и укреплению потенциала казахстанской армии. В мероприятии участвовали депутаты Сената и Мажилиса, представители госорганов, силовых структур, общественных организаций и эксперты, передает BAQ.kz.

Министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов представил ключевые направления работы ведомства — совершенствование боевой подготовки, модернизацию инфраструктуры, внедрение современных стандартов безопасности и цифровых решений. Он подчеркнул, что создание безопасных условий службы и понятных правил призыва требует тесного взаимодействия с Парламентом, общественностью и родителями военнослужащих.

По словам министра, особое внимание уделяется работе с солдатами срочной службы и профилактическим мерам. Повышаются требования к подготовке командиров, обновляется нормативная база, расширяется коммуникация с семьями военнослужащих.

Минобороны РК

Участникам были представлены меры социальной поддержки: в 2025 году 2710 срочников получили образовательные гранты, более 20 тысяч военнослужащих воспользовались кредитными каникулами на сумму 8 млрд тенге. Также продемонстрированы цифровые проекты "Smart военкомат", Jauynger, Sarbaz 2.0, Askeri Ziyat и обновлённые образцы обмундирования для подразделений Сил специальных операций.

Депутат Сената Бибигуль Жексенбай предложила рассмотреть введение института военного омбудсмена как инструмента для оперативного реагирования на обращения граждан и укрепления связи между обществом и армией.

Общественные организации подчеркнули важность открытой коммуникации. Председатель РОО "Комитет солдатских матерей „Аналар жүрегі“" Лилия Хайруллина отметила, что прозрачность и доступ к официальной информации помогают снижать риск распространения слухов и укрепляют доверие к Вооружённым силам.

В обсуждении также участвовали представители Ассамблеи народа Казахстана, экспертного сообщества и СМИ. Главный редактор газеты "Айқын" и военный эксперт Амангельды Курмет призвал усиливать позитивную информационную повестку и системно укреплять доверие общества к армии.

Минобороны РК

Депутаты Мажилиса отметили важность дальнейшего совершенствования законодательства. В 2025 году были приняты три ключевых закона — о военно-патриотическом воспитании, территориальной обороне и службе в резерве.

Своими предложениями по улучшению работы с личным составом поделились ветераны Вооружённых сил, в том числе Халық қаһарманы генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев и генерал-майор Марат Нагуманов.

По итогам круглого стола участники подготовили ряд рекомендаций, направленных на усиление социальной защиты военнослужащих и их семей, улучшение условий службы и укрепление взаимодействия между государственными органами, Парламентом и общественностью в сфере военно-патриотического воспитания молодёжи.