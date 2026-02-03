В Астане прошла экспертная встреча на тему "Конституция справедливого Казахстана", где подробно обсуждался проект новой редакции Основного закона. Участники обсудили влияние изменений в международной обстановке, геополитическое положение страны, принципы государственности, защиту суверенитета и независимости, институт семьи, механизм передачи власти и усиление прав человека, передает BAQ.KZ.

По словам депутата Мажилиса Ерлана Саирова, оценка Конституционной реформы невозможна без учёта внешней ситуации. По его мнению, Казахстан вступил в качественно новый этап своей политической истории.

"За последние десять лет мир пережил значительные тектонические изменения. Если раньше международное право и принципы независимости государств играли ключевую роль, то после 2010 года процессы в международном праве ослабли. Сегодня мы наблюдаем последствия этой "коррозии"", — отметил он.

Он подчеркнул особую геополитическую позицию Казахстана, находящегося между двумя крупными соседними государствами, с которыми сохраняются стабильные дипломатические и торговые связи. При этом усиливается влияние внешних факторов, и в такой ситуации принятие новой Конституции становится особенно актуальным.

По словам депутата, новая Конституция закрепляет историческую преемственность и государственность Казахстана, включая принцип защиты суверенитета и независимости, а также нормы, регулирующие институт семьи. В проекте указано, что брак - это свободный союз мужчины и женщины, что отражает реакцию на глобальные тенденции и защищает традиционные ценности общества.

Особое внимание Ерлан Саиров уделил вопросу передачи власти.

"Главное - это механизм смены власти. Норма о том, что Президент может избираться на один срок и не более, закреплена в Конституции и может быть изменена только через референдум. Этот принцип остаётся непоколебимым", — подчеркнул Ерлан Саиров.

Как отмечает политолог Риззат Тасым, в обществе часто смешивают понятия "государственность" и "политический режим". По его мнению, проект Конституции учитывает ключевые критерии государственности, сокращает двусмысленные нормы, особенно касающиеся транзита власти, и обеспечивает ясность механизмов.

Однако эксперт обратил внимание на недостатки предыдущей Конституции: неполное регулирование прав человека и норм для выборных должностных лиц. В новой редакции эти вопросы учтены, а также остаются нормы, требующие дальнейшего обсуждения, например, полномочия Президента в случае отказа структурных органов согласовать кандидатуры.

В свою очередь депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова подчеркнула, что главное оценивать реформу с позиции пользы для граждан.

"Идеологический вес реформы определяется тем, что она даёт человеку и обществу", — сказала она.

По ее словам, проект новой Конституции смещает акцент с централизованной системы власти на защиту прав человека, усиливает гарантии индивидуальных свобод, личной жизни и профессиональных данных.

Ажар Сагандыкова также отметила открытость процесса подготовки проекта. В состав Конституционной комиссии вошли представители всех парламентских партий, регионов, эксперты и общественные организации, а заседания проводились открыто, с прямыми трансляциями и активным участием СМИ.

"Никого не оставлять без внимания — основа устойчивого развития"

Директор Секретариата по целям устойчивого развития при Институте экономических исследований Бакытгуль Камбар отметила важность понимания обществом сути Конституции. По её словам, новая Конституция должна стать не декларацией на бумаге, а реальным инструментом защиты прав граждан, обеспечивая прозрачность и справедливость.

Конституционная реформа укрепляет государственность, закрепляет суверенитет и независимость, обеспечивает чёткий и непреложный механизм передачи власти, а также ставит человека в центр системы, усиливая гарантии прав и свобод, включая защиту личной жизни и данных в цифровой среде.