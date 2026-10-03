В Астане обсудили развитие eGov 3.0 и будущее государственных услуг

В рамках международного форума AI & Digital Bridge 2026 состоялась панельная сессия «eGov 3.0», посвященная развитию цифрового правительства, государственных цифровых услуг и применению искусственного интеллекта в государственном управлении.

Открыл панельную сессию Ростислав Коняшкин, Первый вице-министр МИИЦР РК. В дискуссии также приняли участие Шынгыс Оразалимов, и.о. Председателя Правления АО «Национальные информационные технологии», Ричард Кирби, эксперт в области цифрового правительства и цифровой трансформации, Сандро Цирекидзе, председатель Агентства цифрового управления Грузии, Даурен Рахимжанов, управляющий директор Дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития. Модератором выступил Ерсултан Ерманов, CEO и сооснователь TrustExam.ai.

Участники обсудили, каким должно стать следующее поколение государственных цифровых сервисов и как искусственный интеллект, данные и современные технологические решения могут изменить взаимодействие граждан и бизнеса с государством.

Центральной темой стала концепция eGov 3.0 - переход от простого предоставления государственных услуг онлайн к созданию более проактивных, взаимосвязанных и ориентированных на пользователя сервисов. По словам Первого вице-министра МИИЦР РК, Ростислава Коняшкина, развитие eGov 3.0 связано не только с обновлением пользовательского интерфейса, но прежде всего с изменением подхода к созданию и предоставлению государственных услуг.

«Новый eGov 3.0 - это, по сути, полная пересборка платформы на новой технологической базе QazTech, а не просто обновление дизайна портала. Новая архитектура делает систему более производительной и устойчивой, а также позволяет быстрее внедрять новые услуги. QazTech - это технологический фундамент цифрового государства, который объединяет инфраструктуру, безопасность, инструменты разработки и готовые компоненты. Благодаря этому государственные сервисы можно создавать быстрее и по единым стандартам», - отметил Ростислав Коняшкин.

Отдельное внимание было уделено искусственному интеллекту как одному из ключевых элементов нового подхода. В частности, технологии ИИ позволяют перейти от модели, при которой пользователь самостоятельно ищет нужную услугу, к цифровому сопровождению человека на всех этапах получения результата. Шынгыс Оразалимов, и.о. Председателя Правления АО «НИТ» отметил, что этот принцип уже реализуется в eGov Mobile через сервис eGov GPT.

«Казахстан проделал большую работу в развитии eGov 3.0. Мы внимательно следим за тем, как развивается эта система, и считаем опыт Казахстана очень интересным. Особенно впечатляет подход к использованию искусственного интеллекта для упрощения взаимодействия граждан с государственными услугами. Мы хотели бы изучить этот опыт более подробно и рассмотреть возможности его применения в Грузии», - отметил Сандро Цирекидзе, председатель Агентства цифрового управления Грузии (LEPL Digital Governance Agency).

На сегодняшний день через eGov GPT доступны 55 государственных услуг, а воспользоваться платформой уже смогли более 455 тысяч человек.

Следующий этап развития цифровых сервисов предусматривает аналогичный подход и для предпринимателей. Сегодня для предпринимателей и бизнеса создано единое цифровое пространство - eGov Business, где собраны все необходимые государственные услуги, цифровые сервисы, меры господдержки.

В сервисе доступны более 40 государственных услуг и лицензий для малого и среднего бизнеса, данные компании и ее документы. Через приложение пользователи подписали более 410 тысяч документов с использованием QR-кода, а также выпустили около 28 тысяч ЭЦП посредством биометрической идентификации без посещения ЦОНа.

«Мы движемся к тому, чтобы предприниматель мог решать основные задачи в одном приложении. В частности, развиваем цифровые учредительные документы: устав ТОО можно будет создать, подписать и в дальнейшем изменять онлайн с сохранением истории версий. Также совместно с FinTech сервисами мы работаем над возможностью выпуска банковской карты непосредственно в приложении», - сообщил Шынгыс Оразалимов.

Отдельным направлением станет внедрение искусственного интеллекта непосредственно в eGov Business. Мультиагентная платформа eGov GPT позволит предпринимателю сформулировать задачу в свободной форме, после чего система определит необходимую услугу и поможет подготовить заявление.

В ходе сессии также были рассмотрены международные подходы к развитию цифрового государства, вопросы использования данных и искусственного интеллекта, развитие GovTech и возможности масштабирования цифровых решений.

«На мой взгляд, Казахстан сегодня является одним из мировых лидеров в сфере технологического развития. Страна активно внедряет технологии искусственного интеллекта на государственном уровне и последовательно интегрирует их в деятельность государственных органов. Особенно отмечу внимание Казахстана к развитию молодого поколения. Создание возможностей для молодежи в таких перспективных направлениях, как искусственный интеллект, цифровые технологии и инновации, имеет огромное значение для будущего страны. Я с большим оптимизмом смотрю на перспективы Казахстана. Современный мир становится все более взаимосвязанным, и Казахстан занимает на мировой технологической карте очень значимое место» - отметил Ричард Кирби, международный эксперт в области цифрового правительства и цифровой трансформации.

Таким образом, развитие eGov 3.0 предполагает переход от традиционной модели поиска и самостоятельного прохождения государственных услуг к проактивному цифровому сопровождению, при котором государственные сервисы адаптируются к потребностям конкретного пользователя.

Особое внимание участники уделили пользовательскому опыту. Следующий этап цифровизации предполагает, что технологии будут работать все больше «в проактивном режиме», позволяя государственным сервисам заранее определять потребности пользователя, объединять необходимые процессы и предоставлять услуги с минимальным количеством действий с его стороны.

Проведение такой дискуссии на площадке AI & Digital Bridge 2026 позволило объединить государственную, технологическую и международную экспертизу для обсуждения дальнейшего развития цифрового государства и государственных услуг.

Для АО «Национальные информационные технологии» развитие eGov 3.0 является одним из ключевых направлений дальнейшего совершенствования цифрового правительства Казахстана.

Напомним, что AI & Digital Bridge 2026 проходит 1-3 октября в МВЦ «EXPO» в Астане и становится центральным международным событием AI MONTH. Форум проходит в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане.