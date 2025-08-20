В Астане состоялся круглый стол на тему "Конституционная реформа и развитие СМИ в Казахстане", приуроченный к 30-летию Конституции Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Обсуждение было посвящено роли средств массовой информации в продвижении конституционной реформы, повышению правовой грамотности населения и формированию диалога между государством и обществом. Участники отметили, что СМИ являются ключевым инструментом в донесении сути реформ до широкой аудитории и формировании доверия к демократическим процессам. Особое внимание спикеры уделили вопросам укрепления правовых основ деятельности СМИ, их ответственности и независимости, а также взаимодействию с институтами гражданского общества.

"Если обратиться к международному опыту, в развитых странах (Германия, Канада, Япония, государства Скандинавии) правовая культура формируется еще со школьной скамьи. Гражданам предоставляется правовая поддержка через доступные информационные ресурсы, юридические консультации, онлайн-сервисы. В рекомендациях ООН и ОБСЕ также подчеркивается, что повышение правовых знаний населения является одним из ключевых факторов устойчивого развития", - подчеркнула Бибигуль Жексенбай. "Конституционная реформа - это не только изменения в правовой системе, но и укрепление демократических ценностей. СМИ играют здесь особую роль, так как именно они формируют у общества понимание сути реформ и доверие к их результатам", - отметил Марат Башимов.

Круглый стол прошел в рамках заключенного меморандума о сотрудничестве между ОО "Клуб главных редакторов" и Конституционным судом Республики Казахстан. По итогам мероприятия участники договорились продолжить диалог в направлении развития правовой культуры и укрепления роли СМИ в демократических процессах, а также проводить учебные занятия, направленные на повышение правовой грамотности журналистов.