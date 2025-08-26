26 августа в столице прошла диалоговая площадка "Астана. Умный город начинается сегодня", организованная Общественным советом, передает BAQ.KZ. В обсуждении приняли участие представители госорганов, депутаты, международные партнёры, IT-эксперты и жители.

Опрос в приложении Smart City показал: 85 процентов горожан считают приоритетом безопасность детей и школ, половина выступает за снижение числа ДТП, почти столько же — за равный охват системой видеонаблюдения всех районов. Более 90 процентов поддерживают централизацию камер и анализ данных через искусственный интеллект.

Руководитель Управления цифровизации Астаны Берик Ахметов подчеркнул, что проект нацелен не только на установку камер, но и на создание единой системы управления городом. В рамках Smart City камеры, датчики, транспорт и коммунальные службы будут интегрированы в ситуационный центр, а все жилые массивы уже подключены к высокоскоростному интернету. Партнёром выступает компания Presight AI Kazakhstan. Как сообщил её региональный директор Максат Кошумбаев, в проекте используются лучшие международные практики, но не менее 60 процентов работ выполнят отечественные IT-компании.

Ключевыми элементами станут ситуационный центр с ИИ и Центр обработки данных, которые позволят предотвращать риски и анализировать большие объёмы информации. По словам модератора встречи Аяжан Утеуовой, безопасность остаётся главным запросом астанчан, а проект должен реализовываться с участием государства, бизнеса и общества.