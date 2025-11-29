В Астане состоялась диалог-платформа сельских акимов, ставшая важной площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития территорий и повышения качества жизни на местах. В мероприятии приняли участие первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин и вице-министр Бауыржан Омарбеков, передаёт BAQ.KZ.

Спикеры подробно разъяснили меры, реализуемые Правительством в рамках модернизации налоговой и бюджетной политики, а также ключевые положения нового Налогового и Бюджетного кодексов.

Особое внимание участники уделили внедрению Системы региональных стандартов (СРС), которая представляет собой перечень обязательных объектов и услуг социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, доступных каждому жителю — от города до села. В рамках нового Бюджетного кодекса внедрение СРС позволит учитывать уровень обеспеченности по 12 направлениям, среди которых образование, здравоохранение, социальное обеспечение, дорожная сеть, экология, безопасность, культура, спорт, транспорт, инфокоммуникации, досуг и бытовые услуги.

По словам Азамата Амрина, доходы местных бюджетов за 2020–2024 годы выросли с 3,1 до 7,9 трлн тенге. С 2026 года регионам будут переданы отдельные виды налогов и все административные штрафы, а в бюджеты районов начнут поступать ИПН и КПН от субъектов малого и среднего бизнеса. Это позволит укрепить финансовую самостоятельность регионов.

Амрин подчеркнул, что новый подход к бюджетному планированию будет учитывать эффективность проектов и охват населения.

"Финансироваться должны проекты, которые охватывают наибольшее количество населения и обеспечивают максимальную эффективность бюджетных средств. Основной упор будет делаться на населённые пункты с наиболее низкими показателями обеспеченности по СРС", — отметил он.

Вице-министр Бауыржан Омарбеков напомнил, что с 2021 года в Казахстане введены прямые выборы сельских акимов. На сегодняшний день избраны 2 334 сельских, 48 районных и 4 городских акима областного значения. Он также сообщил о законопроектах, направленных на совершенствование избирательного процесса и расширение полномочий сельских акимов, включая возможность найма специалистов и мониторинга инфраструктуры.

В ходе открытого диалога обсуждались вопросы дефицита кадров, программы "С дипломом — в село" и проблемы разработки проектно-сметной документации без дальнейшего финансирования.

Участники отметили, что внедрение СРС станет важным инструментом сокращения диспропорций между регионами и повысит прозрачность бюджетного планирования, обеспечив более справедливое распределение ресурсов.