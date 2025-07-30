В Астане проходит экспертное обсуждение итогов исследования, посвященного влиянию ЛГБТ на несовершеннолетних. Как отметила вице-министр культуры и информации Айзада Курманова, данная работа стала продолжением рассмотрения петиции о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, поступившей в мае 2024 года, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Петиция была частично поддержана. В частности, принято решение о необходимости защитить подростков от пропаганды и культивирования сексуальных отношений. В рамках рабочей группы депутатами и экспертами было рекомендовано провести научное исследование на эту тему", - заявила Курманова.

По словам вице-министра, исследовательская работа велась уполномоченными государственными органами, а также по инициативе ряда независимых аналитических организаций. Координацию проекта взял на себя общественный фонд "Национальный фонд содействия процветанию", профинансировав исследование за счет собственных ресурсов и привлечённых экспертов.

"Учитывая чувствительность и общественную резонансность вопроса, важно всесторонне и комплексно подойти к обсуждению полученных данных", - подчеркнула Курманова.

Среди участников обсуждения – депутаты, представители госорганов, НПО, ученые, педагоги, психологи и медиаспециалисты. Ожидается, что по итогам мероприятия будет выработан пакет рекомендаций для дальнейшей работы с молодежной аудиторией и информационной политикой в этой сфере.