В Астане объявили дату открытия обновленного стадиона имени Мунайтпасова
В Астане завершается подготовка к открытию стадиона имени Кажымукан Мунайтпасов, который прошел масштабную реконструкцию.
Сегодня 2026, 02:39
Обновленный спортивный объект посетили аким столицы Женис Касымбек и генеральный прокурор Берик Асылов. Во время визита они ознакомились с итогами проведенных работ.
Изначально техническое открытие арены планировалось на 25 мая, однако сроки запуска были перенесены на начало июня. В настоящее время объект проходит завершающие юридические процедуры перед передачей на баланс СДЮСШОР №8.
По информации городских властей, официальное открытие стадиона состоится 4 июня.
Первым крупным спортивным мероприятием на обновленной арене станет юношеский чемпионат Казахстана по футболу, в котором примут участие 15 сильнейших команд страны.
