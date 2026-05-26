В Астане объявили дату открытия обновленного стадиона имени Мунайтпасова

Обновленный спортивный объект посетили аким столицы Женис Касымбек и генеральный прокурор Берик Асылов. Во время визита они ознакомились с итогами проведенных работ.

Изначально техническое открытие арены планировалось на 25 мая, однако сроки запуска были перенесены на начало июня. В настоящее время объект проходит завершающие юридические процедуры перед передачей на баланс СДЮСШОР №8.

По информации городских властей, официальное открытие стадиона состоится 4 июня.

Первым крупным спортивным мероприятием на обновленной арене станет юношеский чемпионат Казахстана по футболу, в котором примут участие 15 сильнейших команд страны.