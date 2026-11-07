В Астане объявили войну незаконным граффити

В Астане прошла акция «Антивандал», в рамках которой с фасадов зданий удалили незаконные надписи и рисунки. Мероприятие организовали молодёжный ресурсный центр «Астана жастары» и аппарат акимата района Сарыарка.

К акции также присоединился казахстанский спортсмен, бывший борец и боец ММА Нурлан Карабалин. Участники очистили городские объекты от несанкционированных граффити.

По замыслу организаторов, акция должна привлечь внимание жителей к проблеме вандализма и бережному отношению к общественным пространствам.