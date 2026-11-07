В Астане объявили войну незаконным граффити
7 Ноября 2026, 06:17
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7 Ноября 2026, 06:177 Ноября 2026, 06:17
45Фото: акимат Астаны
В Астане прошла акция «Антивандал», в рамках которой с фасадов зданий удалили незаконные надписи и рисунки. Мероприятие организовали молодёжный ресурсный центр «Астана жастары» и аппарат акимата района Сарыарка.
К акции также присоединился казахстанский спортсмен, бывший борец и боец ММА Нурлан Карабалин. Участники очистили городские объекты от несанкционированных граффити.
По замыслу организаторов, акция должна привлечь внимание жителей к проблеме вандализма и бережному отношению к общественным пространствам.
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