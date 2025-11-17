Департамент АФМ по городу Астана объявил в международный розыск гражданина Республики Беларусь Андрея Александровича Бурима, 1988 года рождения, более известного в сети под псевдонимом "Mellstroy", передает BAQ.KZ.

Официальное сообщение последовало после многочисленных запросов от СМИ. Судом в отношении разыскиваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, Бурим подозревается в организации масштабной рекламной кампании по продвижению онлайн-казино "Mellstroy.game", ориентированной, в том числе, на пользователей из Казахстана. Продвижение велось через социальные сети, где блогер объявлял розыгрыши, конкурсы и челленджи. Участникам предлагалось создавать видеоролики в TikTok, YouTube Shorts и других площадках, используя бренд Mellstroy.game, логотипы казино и ссылки на сайт.

Кроме того, Бурим ранее был осуждён в Российской Федерации к исправительным работам и штрафу за нанесение побоев во время прямого эфира. В ноябре 2025 года судом Минска каналы блогера на всех платформах, а также его логотипы и водяные знаки признаны экстремистскими материалами, что значительно расширило перечень правонарушений, связанных с его деятельностью.

АФМ обращается к гражданам с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении Бурима. Связаться можно с дежурной частью ДЭР по городу Астана по телефонам +7 7172 70 84 78 или +7 7172 70 84 79. Анонимность и вознаграждение гарантируются.

В Агентстве напоминают, что законодательство Казахстана предусматривает не только административную ответственность за рекламу азартных игр, но и уголовную — за соучастие и пособничество в незаконном игорном бизнесе. Гражданам настоятельно рекомендуют воздерживаться от участия в любых формах продвижения подобных ресурсов. В случае получения подозрительных предложений АФМ просит незамедлительно сообщать об этом в телеграм-бот "АФМ Insider", где также гарантируется полная анонимность.