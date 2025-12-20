В Астане 19 декабря одновременно зажгли свыше 40 новогодних ёлок во всех районах города, передает BAQ.KZ. Праздничные церемонии прошли на центральных площадях, в парках, жилых массивах и у крупных торгово-развлекательных центров. По данным акимата столицы, вместе с иллюминацией на локациях открылись катки, снежные горки, фотозоны и установлены тематические малые архитектурные формы.

Главные 25-метровые ёлки засияли у стадиона "Астана Арена", на площади "Қазақ елі", на набережной реки Акбулак и в Ботаническом саду. Здесь прошли масштабные концертные программы с участием артистов, фигуристов и танцевальных коллективов, работали фуд-корты, "Аяз Ата үйі" и зоны для семейного отдыха. Для детей организовали анимационные программы, игры и раздачу новогодних подарков.

Праздничная атмосфера охватила и другие районы города. Ёлки зажглись в Центральном парке, парке Ғашықтар, на Аллее рабочих профессий, у вокзала "Нұрлы Жол", в жилых массивах и на территориях ТРЦ "Хан Шатыр", "Keruen City", "Азия Парк", "Green Mall" и "Сарыарка". Во многих локациях установили ледовые катки, световые инсталляции и тематические фотозоны, а на набережных и площадях проходили концерты и массовые гулянья.

Кульминацией праздничного вечера в разных районах стали яркие концертные программы и салюты. В акимате отметили, что новогоднее оформление и зимние развлечения создавались с акцентом на семейный отдых и безопасность. Монтаж катков, горок и праздничных объектов стартовал в начале декабря и будет завершён поэтапно, чтобы жители и гости столицы могли наслаждаться новогодней атмосферой в течение всех праздников.