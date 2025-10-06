В одном из кафе столицы произошёл неожиданный инцидент — официантка воспользовалась нетрезвым состоянием посетителя и похитила с его банковского счёта 150 тысяч тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как выяснили полицейские в ходе расследования, 32-летняя женщина взяла у клиента его телефон и, воспользовавшись моментом, открыла мобильное банковское приложение. После этого она перевела деньги на свой счёт. Злоумышленница была задержана, и вину признала полностью.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело, ведётся досудебное расследование. Полиция подчёркивает, что действия подозреваемой будут тщательно изучены, а виновные понесут законное наказание.

Правоохранители также обращаются к гражданам с важным предупреждением: не оставляйте телефон без присмотра, не делитесь PIN-кодами и паролями, используйте надёжные средства защиты экрана — будь то пароль или биометрия. Для контроля операций рекомендуют включать SMS- или push-уведомления, а при малейших подозрениях — немедленно обращаться в банк для блокировки карты и сообщать в полицию.