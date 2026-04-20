В Астане ограничат движение из-за международных мероприятий

В столице временно ограничат движение транспорта в связи с проведением международных политических мероприятий. Ограничения будут действовать с 20 по 24 апреля 2026 года, сообщает BAQ.KZ.

Как сообщили в Службе государственной охраны Республики Казахстан, ограничения коснутся отдельных участков улиц города. Конкретные маршруты и участки будут регулироваться в зависимости от проведения мероприятий.

С 20 по 23 апреля в Астане с государственным визитом будет находиться президент Монголии. С 22 по 24 апреля в столице также пройдёт Региональный экологический саммит RES2026.

Жителей и гостей Астаны просят с пониманием отнестись к вводимым мерам и заранее планировать маршруты передвижения по городу.

Отмечается, что ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности во время проведения мероприятий международного уровня.