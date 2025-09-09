В Астане ограничат движение на улице Айтматова
С 10 по 22 сентября движение на этом отрезке будет частично и поэтапно перекрыто.
Сегодня, 23:10
93Фото: pxhere.com
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщает о проведении среднего ремонта дорожного полотна на улице Чингиза Айтматова. Работы ведутся на участке от Коргалжынского шоссе до улицы Ш. Косшыгулулы, передает BAQ.KZ.
С 10 по 22 сентября движение на этом отрезке будет частично и поэтапно перекрыто. При этом транспорт продолжит двигаться в обоих направлениях, но только по одной стороне дороги.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в схеме движения. Для безопасности установят временные дорожные знаки и указатели.
"Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", - говорится в сообщении.
