В Астане ограничат движение на улице Айтматова

С 10 по 22 сентября движение на этом отрезке будет частично и поэтапно перекрыто.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщает о проведении среднего ремонта дорожного полотна на улице Чингиза Айтматова. Работы ведутся на участке от Коргалжынского шоссе до улицы Ш. Косшыгулулы, передает BAQ.KZ.

С 10 по 22 сентября движение на этом отрезке будет частично и поэтапно перекрыто. При этом транспорт продолжит двигаться в обоих направлениях, но только по одной стороне дороги.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в схеме движения. Для безопасности установят временные дорожные знаки и указатели.

"Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", - говорится в сообщении.

