В Астане временно ограничат движение по одной из городских улиц в связи с дорожными работами, передает BAQ.KZ. Как сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, с 5 по 6 июня будет полностью перекрыто движение на участке улицы Домалак ана - от шоссе Коргалжын до улицы К. Мухамедханова.

Причина перекрытия - укладка верхнего слоя асфальта. Специалисты обещают завершить работы оперативно, однако автомобилистам и пешеходам рекомендуется заранее продумывать маршрут и учитывать изменения в схеме движения.

Для удобства и безопасности участников дорожного движения на месте установят временные знаки и указатели.