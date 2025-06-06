В Астане ограничили движение на одной из улиц в связи с ремонтом
Причина перекрытия - укладка верхнего слоя асфальта.
Сегодня, 07:26
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:26Сегодня, 07:26
147
В Астане временно ограничат движение по одной из городских улиц в связи с дорожными работами, передает BAQ.KZ. Как сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, с 5 по 6 июня будет полностью перекрыто движение на участке улицы Домалак ана - от шоссе Коргалжын до улицы К. Мухамедханова.
Причина перекрытия - укладка верхнего слоя асфальта. Специалисты обещают завершить работы оперативно, однако автомобилистам и пешеходам рекомендуется заранее продумывать маршрут и учитывать изменения в схеме движения.
Для удобства и безопасности участников дорожного движения на месте установят временные знаки и указатели.
Самое читаемое