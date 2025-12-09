В Астане завершился турнир сильнейших спортсменов Казахстана по настольному теннису, передает BAQ.KZ cо ссылкой на НОК РК. В соревнованиях приняли участие 12 мужчин и 12 женщин с наилучшими показателями в национальном рейтинге. Турнир собрал ведущих мастеров спорта, в том числе членов национальной сборной команды.

На пьедестале оказались мастера спорта международного класса Айдос Кенжигулов и Зауреш Акашева. В мужском зачёте первое место занял Айдос Кенжигулов из Алматы, второе — Санжар Жубанов (Алматы), третье — Ирисбек Артукметов (Шымкент). Среди женщин победу праздновала Зауреш Акашева из Караганды, второе место досталось Жанерке Кошкумбаевой (Караганда), третье — Анель Бахыт (Алматы).

Турнир показал высокий уровень подготовки спортсменов и стал ещё одной важной вехой в развитии настольного тенниса в Казахстане. Победители получили заслуженные награды и теперь готовятся к новым соревнованиям на национальном и международном уровне.