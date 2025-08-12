В столице в рамках проекта "Таза Қазақстан" прошёл рейд по строительным объектам. Мероприятие организовали Управление охраны окружающей среды и природопользования Астаны совместно с Департаментом полиции и районными акиматами, передает BAQ.KZ.

Проверки проводились для наведения порядка, предотвращения образования несанкционированных свалок и контроля за соблюдением экологического кодекса РК.

В ходе осмотра выявлены нарушения: сброс бетонных отходов в запрещённых местах, отсутствие оборудования для мойки колёс строительной техники, а также вывоз мусора на нелегальные площадки. У некоторых компаний не оказалось договоров на вывоз строительных отходов.

На ответственных работников наложены штрафы, а нарушителям предоставлено время для устранения проблем. Эти меры направлены на сокращение числа незаконных свалок, повышение экологической культуры и улучшение городской среды.