В Астане осудили администраторов Telegram-канала QirSabyn

В Астане суд вынес приговор по делу о вымогательстве, фигурантами которого стали двое администраторов Telegram-канала QirSabyn.

Как сообщили в столичном суде, подсудимые были признаны виновными. Одному из них назначили наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы, второму — 6 лет заключения.

Ранее в отношении администраторов скандального паблика были выдвинуты обвинения в вымогательстве. Другие детали дела в сообщении суда не уточняются.