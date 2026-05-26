В Астане осудили администраторов Telegram-канала QirSabyn
В отношении администраторов скандального паблика были выдвинуты обвинения в вымогательстве.
Сегодня 2026, 07:41
Фото: Pixabay.com
В Астане суд вынес приговор по делу о вымогательстве, фигурантами которого стали двое администраторов Telegram-канала QirSabyn.
Как сообщили в столичном суде, подсудимые были признаны виновными. Одному из них назначили наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы, второму — 6 лет заключения.
Ранее в отношении администраторов скандального паблика были выдвинуты обвинения в вымогательстве. Другие детали дела в сообщении суда не уточняются.
