В Астане межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор мужчине, который угрожал полицейскому, исполнявшему свои служебные обязанности, передает BAQ.KZ.

По данным суда, инцидент произошёл 15 июля 2025 года. Подсудимый, не выполнив законное требование сотрудника полиции проследовать в районное управление для разбирательства, устно угрожал ему применением насилия.

В ходе судебного разбирательства вина мужчины была доказана признательными показаниями, показаниями потерпевшего, вещественными доказательствами и материалами уголовного дела. Сам подсудимый признал вину и просил назначить наказание в виде штрафа.

Санкция статьи 380 части 1 УК предусматривает различные виды наказаний: штраф до 2 000 МРП, исправительные работы, общественные работы до 600 часов, ограничение свободы или лишение свободы сроком до двух лет. Суд учёл смягчающие обстоятельства — признание вины, раскаяние и отсутствие судимости.

В результате мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Это решение подчёркивает важность соблюдения закона и ответственности за угрозы представителям власти в Казахстане.