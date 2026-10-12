В Астане осудили участников незаконной схемы ввоза 20 грузовиков FAW из Китая

В Астане вынесли обвинительный приговор троим участникам схемы незаконного ввоза 20 грузовых автомобилей FAW из Китая. Общая таможенная стоимость техники составила 285 млн теңге.

Как установил суд, грузовики фактически соответствовали экологическому классу «Евро-2», однако при таможенном оформлении их представили как технику класса «Евро-5», используя документы с недостоверными сведениями.

По данным Главной транспортной прокуратуры РК, с февраля по май 2023 года автомобили ввезли в Казахстан через таможенные посты «Нур Жолы» и «Бахты». Позже грузовики реализовали через коммерческие структуры и поставили ТОО «ҚАЖсервис» в рамках государственных закупок. Общая сумма поставок составила 605 млн теңге.

Суд признал троих подсудимых виновными в экономической контрабанде в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору. С осужденных солидарно взыскали в доход государства 285 млн теңге — стоимость предмета контрабанды.

Приговор пока не вступил в законную силу.